غرائب الكرة.. حارس ينقذ مرماه من هدف محقق رغم عدم تواجده بين الخشبات الثلاث (فيديو)

شهدت مباراة بونتي بريتا وضيفه فيغيرينيس، ضمن منافسات الجولة الـ35 من دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم، حدثا في غاية الغرابة.

وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم فيغيرينيس 3-1، قام أحد لاعبي أصحاب الأرض بتسديد كرة صاروخية ارتدت من العارضة وارتطمت بحارس فيغيرينيس الذي كان يحاول إبعادها، لتغير مسارها باتجاه الشباك.

ورغم سقوط الحارس على الجانب الخارجي للقائم الأيمن لمرماه، قام بحركة غاية في الغرابة أتت ثمارها عندما أبعد الكرة من الشباك ومنعها من تجاوز خط المرمى.

Brezilya Serie B'de Figueirense'nin Ponte Preta'yı 3-1 yendiği maçın uzatma dakikalarında Ponte Preta'nın verilmeyen golü gündem oldu! pic.twitter.com/Kqxk9N7sUx — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 14, 2019

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ورغم انتهاء المباراة 3-1 لصالح الضيوف، إلا أن عددا كبيرا من التعليقات على الفيديو ترى أن الحكم كان مخطأ بعدم احتسابه للهدف بسبب تجاوز الكرة بكامل محيطها لخط المرمى.

ورفع فيغيريس رصيده إلى 38 في المركز 15، بينما توقف رصيد بونتي بريتا عند 44 نقطة في المركز الـ11.

المصدر: eurosport.ru