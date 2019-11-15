البرازيل والأرجنتين في مواجهة "سوبر كلاسيكو" جديدة بمشاركة ميسي وغياب نيمار

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، الذي يستضيف المباراة الودية المنتظرة بين قطبي الكرة العالمية، منتخبا البرازيل والأرجنتين.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

استقبلنا اليوم نجوم منتخب الأرجنتين 😍

وموعدنا معهم في #سوبر_كلاسيكو باستاد جامعة الملك سعود 🔥#موسم_الرياضpic.twitter.com/3LFWNQxyxp — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 14, 2019

ويعود الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، إلى صفوف منتخب بلاده، فيما يغيب نيمار نجم السيليساو وباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي فضل المدرب تيتي عدم استدعائه برغم تعافيه من الإصابة.

وهو العام الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه السعودية السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل بعد اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة" في جدة في 16 أكتوبر 2018، وانتهى بفوز صعب للمنتخب البرازيلي بهدف وحيد سجله جواو ميراندا في الدقيقة الأخيرة، ضمن دورة دولية رباعية ضمت أيضا منتخبي السعودية والعراق.

إقرأ المزيد

وكررت البرازيل فوزها على الأرجنتين 2-0 في نصف بطولة أمريكا الجنوبية التي استضافتها على أرضها في صيف العام الحالي، وتوجت بلقبها بالفوز على البيرو 3-1 في النهائي.

ويعود ميسي إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني لأول مرة منذ أن طرد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا في 7 يوليو الماضي، وذلك بسبب إيقافه لمدة ثلاثة اشهر وتغريمه 50 ألف دولار على خلفية اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب نجمها فتعادلت مرتين وفازت في مثلها.

ولم تعرف البرازيل طعم الخسارة في ثماني مباريات لعبتها على الأراضي السعودية، حيث فازت في سبع وتعادلت في لقاء وحيد. وسجلت 18 هدفا، بينما لم تستقبل شباكها سوى هدفين.

في المقابل تلقت الأرجنتين خسارتين في السعودية كانت الأولى أمام الدنمارك في نهائي كأس القارات الثانية، والثانية أمام البرازيل العام الماضي، مقابل تعادلين وأربعة انتصارات. وسجلت 16 هدفا وتلقت شباكها خمسة في ثماني مباريات.

وفي تاريخ المواجهات السابقة، بلغ مجموع اللقاءات بين المنتخبين 110 لقاء، تفوق المنتخب البرازيلي في 46 منها مقابل 39 للمنتخب الأرجنتيني، وتعادلا في 25 مناسبة.

المصدر: أ ف ب+ وكالات