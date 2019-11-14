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التشكيلة الأساسية.. السومة يقود "نسور قاسيون" أمام "التنين" الصيني

الرياضة

التشكيلة الأساسية.. السومة يقود
AFP WILLIAM WEST
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أعلن فجر إبراهيم، مدرب المنتخب السوري، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة المنتخب الصيني اليوم، ضمن تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم في قطر 2022.

وجاءت تشكيلة المنتخب السوري في مواجهة نظيره الصيني كالتالي:

في حراسة المرمى: إبراهيم عالمة.

في خط الدفاع: أحمد الصالح، عمر الميداني، حسن جويد ومؤيد العجان.

في خط الوسط: محمد مرمور، كامل حميشة، محمد المواس وورد السلامة.

في خط الهجوم: أوسامة أومري وعمر السومة.

ويدخل "نسور قاسيون" هذه المباراة وهم يحتلون المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل المنتخب الصيني المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية.

المصدر: وكالات

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