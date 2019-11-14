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مقاتل "مشاكس" يعيد أموال مشجع راهن على فوزه فخسر منزله

الرياضة

مقاتل
AFP Nate Diaz
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ساعد الأمريكي، نات دياز، مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA)، بالمال، مشجعا راهن على فوزه في نزاله ضد مواطنه، خورخي ماسفيدال، والذي جمعهما يوم الأحد الماضي، ضمن بطولة "UFC 224".

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ووفقا لموقع "BJPenn"، فقد كتب الرجل رسالة للمقاتل الأمريكي عبر صفحته "إنستغرام"، قال فيها إنه تكبد خسائر مالية جسيمة، وبالتالي لم يتمكن من دفع إيجار سكنه وقضى ليلته في السيارة.

ووعد دياز بإعادة أموال المشجع ولم يخدعه، فقد أكد المتضرر بأنه تلقى أموالا من دياز أكثر مما خسر في المراهنة.

يذكر أن الطاقم الطبي منع نات دياز من خوض الجولة الرابعة من النزال بسبب إصابته بقطع كبير في الحاجب الأيمن، ليخسر بالضربة الفنية القاضية، وذلك بعد أن تفوق خورخي ماسفيدال على دياز الملقب بـ "الكنغر" والمشاكس بتصرفاته، على مدار الجولات الثلاث الأولى.

المصدر: وكالات 

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