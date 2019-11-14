عقوبة قاسية لقائد فرانكفورت بعد "إسقاطه" لمدرب فرايبورغ

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إيقاف دافيد أبراهام، قائد آينتراخت فرانكفورت، 7 مباريات بعد اعتدائه على كريستيان ستريتش مدرب فريق فرايبورغ خلال مباراة الفريقين الأحد الماضي.

وبالتالي سيغيب أبراهام عن صفوف فرانكفورت لنهاية هذا العام، وهو ما يعني غيابه عن ست مباريات للفريق في البوندسليغا، لكن بإمكانه اللعب في مباراتي الفريق المتبقيتين بمرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

كما تضمنت العقوبة إلزام أبراهام بدفع غرامة 25 ألف يورو.

D. Abraham🆚C. Streich



E. Frankfurt'un kaptanı David Abraham, Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich'e vurması sonucu ortalık karıştı ve kırmızı kart gördü.🎥 pic.twitter.com/V0KlKisZ3R — Sporx (@sporx) November 11, 2019

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وأثناء لحاق أبراهام بالكرة للعب رمية تماس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، قام بدفع مدرب الفريق المنافس الذي كان واقفا على خط التماس دون سابق إنذار.

وسقط ستريتش وسط شعوره بالدهشة وصدمة كل المتواجدين خلفه على دكة البدلاء.

وتحولت أرض الملعب لساحة معركة بين الفريقين، فور انطلاق أعضاء الجهاز الفني ولاعبي فرايبورغ نحو لاعب فرانكفورت للاشتباك معه، قبل أن يشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه اللاعب المعتدي.

وانتهت المباراة بفوز فرايبورغ على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدف دون رد.

المصدر: وكالات