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والدة نجم روما ترد على إهانات جماهير بارما "الجنسية" (صور)

الرياضة

والدة نجم روما ترد على إهانات جماهير بارما
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ردت فرانشيسكا كوستا، والدة نجم روما، نيكولو زانيولو، البالغ 20 عاما، على إهانة جماهير بارما لها خلال مباراة بارما وضيفه روما ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخلال المباراة رددت جماهير بارما على المدرجات عبارة بذيئة بحق والدة اللاعب: "والدة زانيولو عاهرة".

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وحسب صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن كوستا البالغة 41 عاما ردت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالقول: "شكرا لكم أحبتي، لا يمكن الرد على هذه الصيحات إلا بالضحك".

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز بارما بهدفين نظيفين.

وسجل زانيولو، نجم روما الواعد، مع ناديه 3 أهداف في "الكالتشيو" هذا الموسم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث الصحافة عن والدة زانيولو، حيث سبق لصحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية في فبراير الماضي أن تحدثت عن امتعاض زانيولو من نشر والدته صورا مثيرة لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: eurosport.ru

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