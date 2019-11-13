"الماتادور" نادال يحقق "ريمونتادا" أمام الروسي مدفيديف (فيديو)

أنعش النجم الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، آماله في بلوغ المربع الذهبي للبطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين، على حساب الروسي دانييل مدفيديف.

واحتاج "الماتادور" نادال إلى "ريمونتادا" ليخرج من عنق الزجاجة أمام منافسه الروسي، بفوزه عليه بشق الأنفس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(6-3) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من مجموعة (أندريه أغاسي)، واستغرقت ساعتين و49 دقيقة.

وشهدت المجموعة الثالثة الفاصلة أحداثا دراماتيكية، فقد ضرب اللاعب الروسي بقوة وتقدم بأربعة أشواط من دون رد، ومن ثم بخمسة أشواط مقابل شوط واحد، وكان على بعد نقطة واحدة من حسم نتيجة المباراة لصالحه. لكن "الماتادور" عاد من بعيد وأدرك التعادل (5-5) ومن ثم تقدم (6-5) وكاد أن يحسم هو الآخر نتيجة المواجهة لصالحه في الشوط الثاني عشر وكسر إرسال منافسه حيث تقدم (30-0) لكن مدفيديف حافظ على إرساله، ليفوز نادال في شوط كسر التعادل ومعه في المباراة.

وأنعش النجم الإسباني (33 عاما) آماله في التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة، بعد أن استهل مشواره ضمن المجموعة بالخسارة أمام الألماني ألكسندر زفيريف، بمجموعتين من دون رد.

بينما ودع دانييل مدفيديف، المصنف الرابع عالميا، البطولة بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي بعد الأولى أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وكانت هذه الهزيمة الثالثة للروسي على التوالي أمام نادال خلال هذا العام، بعد نهائي دورة كندا للأساتذة وبطولة أمريكا المفتوحة.

المصدر: وكالات