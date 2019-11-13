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وفاة لاعبة جمباز شابة (20 عاما) بعد سقوطها من فوق جهاز المتوازي

الرياضة

وفاة لاعبة جمباز شابة (20 عاما) بعد سقوطها من فوق جهاز المتوازي
Globallookpress
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توفيت لاعبة الجمباز الأمريكية، ميلاني كولمان، إثر إصابات تعرضت لها بعد سقوطها من فوق جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

وسقطت ميلاني، البالغة من العمر 20 عاما، على الأرض بعد إخفاقها في الإمساك بإحدى عارضتي جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات أثناء حصة تدريبية، وتلقت إثر ذلك إصابة بالغة في العمود الفقري، وذلك وفقا لصحيفة "The Sun" البريطانية.

وتم نقل اللاعبة على الفور إلى مستشفى ولاية كونيتيكت، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ الفتاة، التي توفيت يوم الأحد الماضي.

وشاركت ميلاني كولمان في البرنامج الحكومي بالولايات المتحدة الأمريكية لتدريب الرياضيين الأولمبيين، وكانت تحمل شارة الكابتن في الفريق الرياضي لمدرستها.

المصدر: "rsport.ria.ru" 

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