موافقة مبدئية على ارتداء لاعبي العراق الشارات السوداء وقراءة الفاتحة قبل مواجهة إيران

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه حصل على موافقة مبدئية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بارتداء "أسود الرافدين" للشارات السوداء وقراءة سورة الفاتحة قبل مباراة إيران.

وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث لـ "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء، إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق بشكل مبدئي على ارتداء لاعبي المنتخب الوطني للشارات السوداء وقراءة سورة الفاتحة قبل المباراة" تضامنا مع ضحايا الاحتجاجات، وأشار إلى أن "الاتحاد الدولي قد يرسل الموافقة الرسمية مساء اليوم".

إقرأ المزيد

وكان اتحاد الكرة العراقي قد تقدم بطلب رسمي لـ"الفيفا" من أجل ارتداء "أسود الرافدين" للشارات السوداء قبل المباراة.

وأعلن الاتحاد العراقي أمس، أن نظيره الآسيوي، حذر من ارتداء لاعبي المنتخب كمامات قبيل انطلاق المباراة أمام إيران ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المصدر: السومرية