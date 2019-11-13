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بالفيديو.. كلوب يهرب من غوارديولا بطريقة "كوميدية"

الرياضة

بالفيديو.. كلوب يهرب من غوارديولا بطريقة
Reuters LEE SMITH
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أظهر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، ردة فعل مضحكة عندما كان يجري مقابلة مع أحد الصحفيين خلال منتدى الاتحاد الأوروبي لمدربي النخبة الذي أقيم أمس الثلاثاء.

وتزامنت مقابلة كلوب مع وصول الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وقام الصحفي بتوجيه سؤال لكلوب حول غوارديولا، لكنه قام بلفظ اسم المدرب الإسباني بشكل خاطئ، حيث سأل: "هل تحدثت مع بيبي".

وتعجب كلوب من السؤال، وقال: "من هو بيبي؟"، ليرد الصحفي على الفور "بيبي غوارديولا"، ليصحح كلوب الخطأ ضاحكا وهو يقول: "بيب، وليس بيبي".

وأثناء حديث كلوب مع الصحفي، وصل بيب غوارديولا، ونظر كلوب خلفه، وقال بنبرة كوميدية: "بيب غوارديولا قادم"، ثم غادر المكان مباشرة في إشارة إلى شعوره بالخوف.

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وتواجه المدربان يوم الأحد الماضي في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي حسمها "الريدز" 3-1، وتمكن المدرب الألماني من تأكيد تفوقه على غوارديولا في المواجهات المباشرة.

المصدر: وكالات

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