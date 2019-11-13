بالفيديو.. كلوب يهرب من غوارديولا بطريقة "كوميدية"

أظهر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، ردة فعل مضحكة عندما كان يجري مقابلة مع أحد الصحفيين خلال منتدى الاتحاد الأوروبي لمدربي النخبة الذي أقيم أمس الثلاثاء.

وتزامنت مقابلة كلوب مع وصول الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وقام الصحفي بتوجيه سؤال لكلوب حول غوارديولا، لكنه قام بلفظ اسم المدرب الإسباني بشكل خاطئ، حيث سأل: "هل تحدثت مع بيبي".

وتعجب كلوب من السؤال، وقال: "من هو بيبي؟"، ليرد الصحفي على الفور "بيبي غوارديولا"، ليصحح كلوب الخطأ ضاحكا وهو يقول: "بيب، وليس بيبي".

وأثناء حديث كلوب مع الصحفي، وصل بيب غوارديولا، ونظر كلوب خلفه، وقال بنبرة كوميدية: "بيب غوارديولا قادم"، ثم غادر المكان مباشرة في إشارة إلى شعوره بالخوف.

"Pep Guardiola is coming!" 🤣



Liverpool manager Jurgen Klopp was left confused when a reporter asked him if he had spoken to the Manchester City boss at a UEFA coaches' conference...🤪 pic.twitter.com/En6OFiWNef — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 12, 2019

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وتواجه المدربان يوم الأحد الماضي في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي حسمها "الريدز" 3-1، وتمكن المدرب الألماني من تأكيد تفوقه على غوارديولا في المواجهات المباشرة.

المصدر: وكالات