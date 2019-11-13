بالفيديو.. زوجة لاعب الزمالك السابق علاء علي تكشف عن سبب ثان لوفاته

كشفت زوجة اللاعب الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق خلال مقابلة تلفزيونية، سببا ثانيا لوفاة زوجها غير السرطان.

وقالت: "علاء اكتشف وجود ورم حميد في رأسه استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذه... وبالفعل تم الأمر وبدأ علاء يتعافى وكان هناك مشكلة في حركة اليد والذراع لكن تم علاجها.. وبدأ علاء يخضع للعلاج الإشعاعي".



وأضافت: "العلاج الإشعاعي مجهد جدا ويحتاج للراحة الشديدة بعده... لكن علاء أصر على نزول صالة الألعاب الرياضية وكان يتدرب بقوة، لكن قلبه لم يحتمل هذا الأمر... وتوفي بسبب مشاكل في القلب".

إقرأ المزيد

وتوفي علاء علي أول أمس عن عمر يناهز 31 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

ولعب علاء علي ضمن صفوف الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري، ولعب الموسم الماضي مع بتروجيت، قبل أن يصبح لاعبا حرا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه.

وغاب اللاعب في الفترة الأخيرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل إعلان وفاته اليوم.

وخاض علاء علي طوال مسيرته 175 مباراة، بواقع 158 مباراة بالدوري، و12 بالكأس، و5 مباريات بدوري الأبطال، وسجل خلالها 19 هدفا بالدوري، وهدفا بدوري الأبطال.

المصدر: وكالات