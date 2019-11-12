نجمة روسية تبدي استعدادها للذود عن عرين منتخب بلادها للرجال (فيديو)

أعربت النجمة الروسية ماريا لاسيتسكيني بطلة العالم للوثب العالي، عن استعدادها للذود عن مرمى منتخب بلادها لكرة القدم للرجال، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ونشرت لاسيتسكيني مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" خلال قضاء عطلتها، تظهر فيه وهي واقفة في المرمى وتتصدى لكرة بقدمها، وعلقت على المشهد قائلة: "في حال قرر إيغور أكينفيف عدم العودة إلى يورو 2020، فيمكنني أن ألعب"، وأرفقت ذلك بعدد من "الهشتاغات"، أبرزها "ساق لاسيتسكيني".

وأعلن إيغور أكينفيف (33 عاما) حارس مرمى وقائد منتخب روسيا ونادي تسيسكا موسكو اعتزاله اللعب دوليا، بعد مسيرة استمرت 15 عاما دافع فيها عن ألوان منتخب بلاده.

وخاض أكينفيف أول مباراة دولية له عام 2004 وهو في سن 18 عاما، ودخل مرماه 95 هدفا خلال 110 مباريات، وساهم في بلوغ روسيا إلى الدور قبل النهائي لكأس أوروبا عام 2008، والدور ربع النهائي لكأس العالم 2018.

أما ماريا لاسيتسكيني (26 عاما) فقد توجت بجائزة أفضل رياضية لألعاب القوى في أوروبا لعام 2019، بعد حصولها على ذهبية 21 بطولة من أصل 23 خلال هذا العام.

وأحرزت لاسيتسكيني ذهبية مسابقة الوثب العالي للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في شهر سبتمبر الماضي، لتصبح أول رياضية في التاريخ تحرز لقب بطلة العالم ثلاث مرات في هذه المسابقة، بعد عام 2015 في بكين، و2017 في لندن.

المصدر: وكالات