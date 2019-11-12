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برشلونة يعلن عن تعرض لاعبه راكيتيتش لإصابة قوية

الرياضة

برشلونة يعلن عن تعرض لاعبه راكيتيتش لإصابة قوية
AFP Josep LAGO
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعرض لاعبه إيفان راكيتيتش لإصابة ستحرمه من المشاركة مع منتخب كرواتيا في مواجهة سلوفاكيا، ضمن تصفيات يورو 2020.

وذكر الحساب الرسمي لفريق برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن راكيتيتش يعاني من إصابة في وتر أكيليس، ستمنعه من المشاركة حاليا في المباريات مع كرواتيا.

وأوضح أن راكيتيتش سيغادر معسكر المنتخب الكرواتي للعودة إلى برشلونة، كما سيغيب عن المباراة الودية الخيرية للفريق الكتالوني، يوم الأربعاء، أمام قرطاجة، حيث ستذهب إيرادات بيع تذاكر هذه المباراة إلى المتضررين من الفيضانات التي عانت منها المنطقة في سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات 

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