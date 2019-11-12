تركيا تحجز على ممتلكات أسرة لاعب كرة شهير لانتمائه لحركة غولن

اتخذت السلطات التركية قرارا بالحجز على ممتلكات سلمت شكور، والد لاعب كرة القدم الأشهر في تاريخ تركيا والبرلماني السابق هاكان شكور، وذلك لارتباطه بحركة تابعة لفتح الله غولن.

وطعنت النيابة العامة بقرار المحكمة الصادر في 22 أكتوبر الماضي، الخاص برفع الحظر المفروض على ممتلكات أسرة اللاعب، الذي تجرى محاكمته غيابيا بتهمة الانتماء لحركة "الخدمة" التبعة لغولن وفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وبعد تقييم طلب الطعن المقدم من النيابة العامة، أصدرت المحكمة قرارا بقبول الطعن وإعادة الحجز على ممتلكاته مرة أخرى.

#SonDakika Hakan şükür'ün babası selmet şükür'ün mal varlıklarına tekrar tedbir konuldu. pic.twitter.com/KjtVnv80gM — Ömer (@Kocak_RTis) November 9, 2019

وفي 25 نوفمبر 2016، فرضت على شكور الإقامة الجبرية بدلا من السجن بسبب مشكلات صحية يعانيها، مع حظر سفره.

وكان هاكان شكور اللاعب السابق، نائبا عن حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، إلا أنه تقدم باستقالته قبل يوم واحد من تحقيقات فضح وقائع الفساد والرشوة في 17 ديسمبر 2013.

يذكر أن الحكومة التركية تتهم حركة "الخدمة" بتدبير انقلاب عام 2016، بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة.

المصدر: demokrathaber.org