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مانشستر سيتي يرصد مبلغا ضخما للميركاتو الشتوي بسبب ليفربول

الرياضة

مانشستر سيتي يرصد مبلغا ضخما للميركاتو الشتوي بسبب ليفربول
AFP MARCO BERTORELLO
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كشفت صحيفة "دايلي ميل" أن نادي مانشستر سيتي يعتزم دخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، لضمان بقاء النادي بين النخبة الأوروبية وتعزيز فرص المنافسة أمام ليفربول على لقب البريميرليغ.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية بأن إدارة مانشستر سيتي قد رصدت مبلغا يقدر بـ 100 مليون استرليني من أجل تدعيمات الشتاء، لمواكبة ليفربول مع استهداف بدائل لكل من البلجيكي فينسنت كومباني على مستوى خط الدفاع، وصانع الألعاب الإسباني ديفيد سيلفا الذي يعاني من إصابة عضلية ومن المقرر أن يغادر الصيف المقبل.

وأضافت "دايلي ميل" بأن النادي يستهدف البحث عن مهاجم يكون بديلا للأرجنتيني سيرجيو أغويرو في المستقبل القريب.

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وخسر السيتي قبل التوقف الدولي أمام مضيفه ليفربول 1-3، ليستمر الريدز في مشوار الصدارة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1990.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن صاحب المركزين الثاني والثالث، قد سيطر على لقب البريميرليغ خلال الموسمين الماضيين.

المصدر:dailymail.co.uk

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