رونالدو يكسر حاجز الصمت عقب أزمة تبديله ورد فعله الغاضب

لا يريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاقم أزمة خروجه غاضبا من أرض الملعب خلال المباراة التي فاز بها يوفنتوس أمام ميلان 1-0 الأحد، وشهدت جدلا حول علاقة الدون بمدرب الفريق.

ونشر رونالدو صورة له أثناء المباراة، عبر حسابه على "إنستغرام" يظهر فيها وهو يقود الكرة أمام إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان، وكتب: "مباراة صعبة، وفوز مهم".. مع هاشتاغ #FinoAllaFine .

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وكان المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري قد استبدل رونالدو بالأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 55 وهو التغيير الذي لم يلق قبولا من المهاجم البرتغالي، فغادر إلى غرف تغيير الملابس مباشرة ثم غادر الملعب قبل انتهاء المباراة التي شهدت هدفا من ديبالا.

وترددت الكثير من الشائعات عن غضب اللاعب وعن إمكانية تعرضه للعقاب، خاصة أن اللاعب البالغ 34 عاما، قد أثار واقعة مشابهة عند استبداله قبل نهاية لقاء مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، ودخوله في مشادة مع مدربه ساري، اعتراضا على تبديله.

وينضم "صاروخ ماديرا" إلى تشكيلة منتخب بلاده في مباراتيه الأخيرتين بتصفيات أوروبا 2020 ، حيث يستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة منتخبي ليتوانيا ولوكسمبورغ.

المصدر: "إنستغرام"