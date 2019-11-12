استبعاد سترلينغ من منتخب إنجلترا بعد مشاجرة بسبب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي من تشكيلة إنجلترا لمباراة الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020، بعد شجار خلال المران.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن سبب استبعاد سترلينغ هو شجاره مع زميله بالمنتخب ومدافع ليفربول جو غوميز داخل معسكر منتخب "الأسود الثلاثة" الاثنين.

وجاء ذلك على خلفية شجارهما معا خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الأحد والتي انتهت بفوز "الريدز" 3-1 بقمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

ووقع شجار بين غوميز و سترلينغ أثناء تدريبات المنتخب الانجليزي، وتم احتواء الموقف بعد أن قام زملائهما بتفريقهما عن بعضهما.

Raheem Sterling dropped by England after training bust-up with Joe Gomez https://t.co/SMIdxXGPtHpic.twitter.com/dfpluVC802 — Football Headlines (@foothlines) November 12, 2019

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وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن سبب الشجار كان بسبب مزحة أطلقها مدافع ليفربول حول فوز فريقه على السيتي، الأمر الذي أثار غضب ستيرلينغ ودخل الثنائي في شجار، ليتم بعد ذلك استبعاد سترلينغ من قبل المدير الفني للفريق غاريث ساوثغيت.

ويتحضر منتخب إنجلترا لمواجهة كل من منتخبي الجبل الأسود وكوسوفو يومي 14 و17 نوفمبر على التوالي بتصفيات يورو 2020.

المصدر: mirror.co.uk