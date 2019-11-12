ديشان يصدم زيدان بشأن عودة بنزيما إلى منتخب فرنسا

رد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم على التصريحات التي طالب بها زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بعودة كريم بنزيما إلى صفوف منتخب الديوك.

وصرح زيدان يوم الجمعة الماضي في مؤتمره الصحفي أثناء سؤال عن مهاجم الملكي إنه لا يعرف بالضبط ما الذي يمنع بنزيما من العودة للمشاركة مع منتخب بلاده ، معتبرا بأن مواطنه واحدا من أفضل المهاجمين الحاليين.

وتم استبعاد اللاعب البالغ 31 عاما عن المنتخب الفرنسي منذ اتهامه في عام 2015 بمؤامرة الابتزاز المزعومة ضد زميله السابق ماتيو فالبوينا.

وبالرغم من تألقه في الليغا الإسبانية، إلا أن مدرب المنتخب الفرنسي ديشامب أغلق الباب مجددا في وجه بنزيما، مؤكدا في تصريحات جديدة بأنه لا مكان له مع "الديوك".

ورد ديشان في مؤتمر صحفي عقده الاثنين حول دفاع زيدان عن بنزيما:"ليس لدي أي مشكلة في ذلك ، إنه مدرب ريال مدريد ومن واجبه أن يتحدث عنه بهذا الشكل".

وتابع: "كريم بنزيما يعيش حالة رائعة هذا الموسم مع ريال مدريد ، ومع ذلك فمن غير المرجح أن نراه مرة أخرى بقميص منتخب فرنسا ، هو مستبعد منذ قضية المقطع الجنسي".

Equipe de France : Deschamps répond à Zidane sur Benzema https://t.co/7KcMlxDUrSpic.twitter.com/lWxJe2HqSp — Dakarxibar (@dakarxibar) November 12, 2019

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وكان قد اتهم بنزيما بتورطه في قضية ابتزاز زميله بالمنتخب ولاعب مرسيليا السابق بمقطع فيديو جنسي، وعلى الرغم من تبرئته من التهمة لاحقا ، إلا أن دوره ومشاركته كان له تأثير كبير على شعبيته في فرنسا ما أدى إلى استبعاده من تشكيلة المنتخب من قبل المدرب والاتحاد الفرنسي.

يذكر أن بنزيما شارك في81 مباراة دولية وسجل 27 هدفا بقميص المنتخب الأزرق خلال مسيرته ، وآخر بطولة كبرى شارك فيها مع الديوك كانت في مونديال البرازي 2014.

المصدر: as.com