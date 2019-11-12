قائد مصر السابق يستثني صلاح كأفضل لاعب إفريقي بسبب محرز وماني (فيديو)

استبعد أحمد حسن أسطورة كرة القدم المصرية ونادي الزمالك مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثالث على التوالي.

وتمنى حسن أن يتوج ابن بلاده صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، مضيفا أنه على أرض الواقع، الكلام يختلف نظرا لما قدمه منافسوه خلال مباريات العام الحالي.

وقال حسن في تصريحه لأحد البرامج التلفزيونية في مصر حول رأيه بأفضل لاعب بإفريقيا: "أمنيات الجميع أن يتوج محمد صلاح بالجائزة للعام الثالث على التوالي".

وأضاف: "لكن على أرض الواقع، السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز هما الأقرب لنيل جائزة أفضل لاعب في أفريقيا".

وتوج النجم الجزائري رياض محرز، صانع ألعاب مانشستر سيتي بأربعة ألقاب محلية مع مانشستر سيتي لقب البريميرليغ، وكأس الرابطة والاتحاد والدرع الخيرية، كذلك فإنه قاد "محاربي الصحراء" للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخهم، وذلك بالفوز في المباراة النهائية على حساب المنتخب السنغالي ونجمه ساديو ماني.

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كما توج ثنائي ليفربول صلاح وماني بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي على حساب توتنهام وتشلسي على التوالي في المباراتين النهائيتين، ونال الثنائي أيضا جائزة الحذاء الذهبي بمسابقة "البريميرليغ" بعدما سجل كل منهما 22 هدفا في الموسم الماضي.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، توج بآخر نسختين من جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017، 2018، فيما عادت نال محرز الجائزة مرة واحدة عام 2016، عندما كان يرتدي قميص ليستر سيتي.

المصدر: "تويتر"