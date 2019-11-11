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منتخب مصر والأهلي يتلقيان ضربة موجعة بإصابة فتحي

الرياضة

منتخب مصر والأهلي يتلقيان ضربة موجعة بإصابة فتحي
@EFA
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعرض، حمدي فتحي، لالتواء في الركبة خلال مران منتخب "الفراعنة"، اليوم الاثنين، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي في "تويتر": تعرض حمدي فتحي لاعب منتخبنا الوطني (ولاعب نادي الأهلي) لالتواء بالركبة خلال مران الفريق اليوم بملعب استاد برج العرب وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها عقب التدريبات بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد أبو العلا إصابته بقطع بغضروف الركبة، ويتحمل اتحاد الكرة تكاليف العلاج.

المصدر: "@EFA" 

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