بالفيديو.. لاعب يهاجم مدربا على خط التماس في البوندسليغا

شهد الدوري الألماني ضجة كبيرة بسبب اعتداء ديفيد أبراهام قائد فريق آينتراخت فرانكفورت، على كريستيان ستريتش المدير الفني لفريق فرايبورغ أثناء مباراة الفريقين ضمن الجولة الحادية عشرة.

وقام أبراهام أثناء ذهابه للحصول على الكرة للعب رمية تماس في الدقيقة 96، بتوجيه ضربة كتف ودفع مدرب الفريق المنافس الذي كان واقفا على خط التماس دون سابق إنذار.

وسقط ستريتش وسط شعوره بالدهشة وصدمة كل المتواجدين خلفه على دكة البدلاء.

وتحولت أرض الملعب لساحة معركة بين الفريقين، فور انطلاق أعضاء الجهاز الفني ولاعبي فرايبورغ نحو لاعب فرانكفورت للاشتباك معه، قبل أن يشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه اللاعب المعتدي.

D. Abraham🆚C. Streich



E. Frankfurt'un kaptanı David Abraham, Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich'e vurması sonucu ortalık karıştı ve kırmızı kart gördü.🎥 pic.twitter.com/V0KlKisZ3R — Sporx (@sporx) November 11, 2019

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وانتهت المباراة بفوز فرايبورغ على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدف دون رد.

وتمت المصالحة بين اللاعب والمدرب فور انتهاء المباراة، ليقوم الناديان بنشر رسالة اعتذار من اللاعب إلى المدرب ستريتش.

وبرر أبراهام تصرفه، بقوله: "كنت أرغب في إعادة الكرة سريعا إلى الملعب في الدقيقة الأخيرة، وكان يتوجب تخطيه دون تأخير".

من جهته قال المدرب ستريتش: "لست شخصا لا يقبل الاعتذار، لقد اعتذر لي والمشكلة بيننا انتهت".

المصدر: وكالات