شاهد.. زياش يخطف الأنظار بـ"إنسانيته" مع مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة

خطف النجم المغربي حكيم زياش الأنظار عندما أدخل الفرحة في قلب مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد مواجهة الفوز على أوتريخت 4-1 ضمن منافسات الجولة 13 في الدوري الهولندي.

وبعد انتهاء المواجهة لبى زياش نداء أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين في ملعب "يوهان كرويف أرينا"، حتى يقدم المهاجم المغربي قميصه هدية والتقط معه صورة تذكارية.

Hakim Ziyech est allé offrir son maillot à un jeune supporter handicapé juste après le match.



Un superbe geste de la part de l'international marocain 👏❤️🇲🇦pic.twitter.com/dxquTh7bw7 — BeFoot (@_BeFoot) November 11, 2019

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، مع اللفتة الإنسانية التي قام بها اللاعب البالغ 26 عاما، واعتبره البعض مثالا جيدا للاعبين تجاه جماهير أنديتهم.

وعزز أياكس صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه أوتريخت برباعية نظيفة، برصيد 35 نقطة من 11 انتصارا وتعادلين وسجل خال من الهزائم حتى الآن.

المصدر: "تويتر"