 
مباشر

شاهد.. زياش يخطف الأنظار بـ"إنسانيته" مع مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة

الرياضة

شاهد.. زياش يخطف الأنظار بـ
Globallookpress via www.imago-images.de
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mp72

خطف النجم المغربي حكيم زياش الأنظار عندما أدخل الفرحة في قلب مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد مواجهة الفوز على أوتريخت 4-1 ضمن منافسات الجولة 13 في الدوري الهولندي.

وبعد انتهاء المواجهة لبى زياش نداء أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين في ملعب "يوهان كرويف أرينا"، حتى يقدم المهاجم المغربي قميصه هدية والتقط معه صورة تذكارية.

إقرأ المزيد
ثنائي مغربي في التشكيلة المثالية لدوري الأبطال
ثنائي مغربي في التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، مع اللفتة الإنسانية التي قام بها اللاعب البالغ 26 عاما، واعتبره البعض مثالا جيدا للاعبين تجاه جماهير أنديتهم.

 وعزز أياكس صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه أوتريخت برباعية نظيفة، برصيد 35 نقطة من 11 انتصارا وتعادلين وسجل خال من الهزائم حتى الآن.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مغطاة بالكريستال.. جوارب مايكل جاكسون للبيع في مزاد