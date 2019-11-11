باريس سان جيرمان يخسر حارس مرماه الرابع في الموسم الحالي

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم أن حارس مرمى المنتخب الوطني وباريس سان جرمان الفرنسي كيلور نافاس، سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير إثر إصابة في الفخذ.

وانسحب الحارس السابق لريال مدريد الإسباني من تشكيلة سان جيرمان للمباراة التي فاز بها السبت في الدوري المحلي على بريست 2-1 بعد تعرضه للإصابة خلال الإحماء.

وسيبتعد نافاس بالتالي عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده في النسخة الأولى من دوري أمم منطقة الكونكاكاف ضد كوراساو وهايتي في 15 و18 من الشهر الحالي.

Costa Rica ne pourra pas compter sur Keylor Navas pour ses deux prochaines sorties en Ligue des Nations (dont un match face Haïti le 17 novembre). Ce dernier souffre d’une lésion musculaire. pic.twitter.com/oVHBiUqJqf — DoubyOhm🙌 (@DoubyJean) November 11, 2019

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وسيكون الحارس البالغ 32 عاما في سباق مع الزمن للتعافي قبل مباراة سان جيرمان وفريقه السابق ريال مدريد في 26 نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبات الفريق الباريسي ثالث فريق، يعتمد على 4 حراس مرمى مختلفين، في أول 13 جولة بالدوري الفرنسي، خلال آخر 50 عاما، حيث سبقه ناديا تروا وموناكو.

وكان سان جيرمان قد بدأ موسمه بحارس المرمى، ألفونس أريولا، قبل إعارته لصفوف ريال مدريد، ثم شارك مارسين بولكا في مباراة واحدة، قبل التعاقد مع كيلور نافاس، ثم سيرجيو ريكو الوافد من إشبيلية، والذي شارك السبت الماضي في أول مباراة له مع سان جيرمان، بعد إصابة الكوستاريكي.

المصدر: "أ ف ب"