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بالفيديو.. تايسون يرد على الإهانات العنصرية بإشارة خارجة ويجهش بالبكاء

الرياضة

بالفيديو.. تايسون يرد على الإهانات العنصرية بإشارة خارجة ويجهش بالبكاء
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تعرض البرازيلي تايسون لاعب وسط شاختار دونيتسك للطرد في مواجهة فريقه أمام ضيفه دينامو كييف بالدوري الأوكراني الأحد، عقب رده على إهانات عنصرية وجهتها له الجماهير.

ولم يتمكن اللاعب البرازيلي الذي يلعب في أوكرانيا منذ 2011 من الصمود أما استفزازات جماهير دينامو كييف، ليقوم تايسون بتوجيه إشارة بذيئة للجمهور، قبل أن يسدد كرة نحو المدرجات  للجمهور.

 وعقب ذلك قام حكم اللقاء بطرد تايسون، ودخل اللاعب البالغ 31 عاما في نوبة بكاء شديدة أثناء مغادرته الملعب غير مصدق ما حدث.

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وقالت جماعة كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا (إف.أية.أر.ائي)، عبر حسابها على تويتر، إن زملاء تايسون في الفريق، ومواطنه البرازيلي دينتينيو، أبلغوا الحكم بالإهانات، وتم إعلان ذلك في الملعب.

وقالت الجماعة، إنه وفقا لتوصية من الاتحاد الأوروبي للعبة "اليويفا"، ينبغي على الحكم إيقاف المباراة، ودخول لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس لمدة 5 دقائق، قبل طرد تايسون، وإعادة استئناف المباراة التي فاز بها شاختار 1-0.

المصدر: وكالات

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