تعرض البرازيلي تايسون لاعب وسط شاختار دونيتسك للطرد في مواجهة فريقه أمام ضيفه دينامو كييف بالدوري الأوكراني الأحد، عقب رده على إهانات عنصرية وجهتها له الجماهير.

ولم يتمكن اللاعب البرازيلي الذي يلعب في أوكرانيا منذ 2011 من الصمود أما استفزازات جماهير دينامو كييف، ليقوم تايسون بتوجيه إشارة بذيئة للجمهور، قبل أن يسدد كرة نحو المدرجات للجمهور.

وعقب ذلك قام حكم اللقاء بطرد تايسون، ودخل اللاعب البالغ 31 عاما في نوبة بكاء شديدة أثناء مغادرته الملعب غير مصدق ما حدث.

Absolutely heartbreaking seeing Shakhtar player Dentinho in tears after receiving racist abuse in today’s game against Dynamo. Taison retaliates by kicking the ball into the crowd and gets sent off. More needs to be done. pic.twitter.com/S9CA5uNfcw — Tom Sleeman (@TomSleeman11) November 10, 2019

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وقالت جماعة كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا (إف.أية.أر.ائي)، عبر حسابها على تويتر، إن زملاء تايسون في الفريق، ومواطنه البرازيلي دينتينيو، أبلغوا الحكم بالإهانات، وتم إعلان ذلك في الملعب.

75 mins: Taison kicks the ball away and gives Dinamo fans the middle finger.



Referee takes players to dressing rooms for 5 mins. Before play resumes, he shows Taison the red card.



Shakhtar win the match, 3rd step not activated, victim of racism sent off.https://t.co/pi3P4uxUqy — Fare (@farenet) November 10, 2019

وقالت الجماعة، إنه وفقا لتوصية من الاتحاد الأوروبي للعبة "اليويفا"، ينبغي على الحكم إيقاف المباراة، ودخول لاعبي الفريقين إلى غرف الملابس لمدة 5 دقائق، قبل طرد تايسون، وإعادة استئناف المباراة التي فاز بها شاختار 1-0.

المصدر: وكالات