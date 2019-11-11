فيدرر في مأزق بعد الهزيمة أمام تيم في البطولة الختامية (فيديو)
يدرك روجر فيدرر أنه لم يعد أمامه أي مجال للخطأ إذا أراد تجنب الخروج المبكر من البطولة الختامية للتنس، عقب الهزيمة في الجولة الأولى بالمجموعة أمام النمساوي دومينيك تيم يوم الأحد.
واحتاج المصنف الخامس عالميا لساعة و40 دقيقة، من أجل إنهاء المباراة لصالحه، بمجموعتين دون رد، بنفس النتيجة في المجموعتين (7-5).
وواصل النمساوي الشاب بذلك تفوقه، على صاحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة (6 مرات)، هذا العام، محققا انتصاره الثالث على التوالي أمامه، بعد بطولتي إنديان ويلز ومدريد للأساتذة.
A HUGE win for @ThiemDomi 💪— ATP Tour (@atptour) November 10, 2019
His third win over Roger Federer this season.
🎥: @TennisTV#NittoATPFinalspic.twitter.com/KKDJvfvSa7
كما واصل تيم تفوقه في إجمالي مواجهاته مع "المايسترو" السويسري البالغ 38 عاما، بعد أن رفع محصلة انتصاراته إلى 5 مواجهات مقابل 2 لفيدرر.
ولم يخفق فيدرر إلا مرة واحدة في 16 مشاركة سابقة في اجتياز منافسات المجموعة، وحدث ذلك في 2008، لكن حتى يتجنب تكرار ذلك سيكون مطالبا بالفوز على الإيطالي ماتيو بريتيني غدا الثلاثاء كما سيحتاج على الأرجح إلى التفوق على نوفاك دجوكوفيتش الخميس القادم بلندن.
المصدر: وكالات