بعد الاعتداء على حافلة الضيوف.. مرسيليا ينتزع وصافة الدوري الفرنسي (فيديو+ صور)

تقدم مرسيليا إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ليون 2-1 الأحد ضمن المرحلة الثالثة عشرة، إلا أنه سبقت المباراة أحداث مؤسفة مكررة.

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل لاعبي ليون أثناء توجهها إلى ملعب "فيلودروم" في مرسيليا، للرشق بالحجارة ما أدى إلى تحطم نافذتين، في مشهد سبق له أن تكرر في أعوام 2016 و2018 ومايو 2019.

Ligue 1. OM - OL : le bus des Lyonnais caillassé à son arrivée au Vélodrome #Olympique de Marseille #Sport#Football@OuestFrancehttps://t.co/QsYK5nOo5C CELA PROUVE BIEN QUE Marseille EST PEUPLÉES DE DÉGÉNÉRÉS !!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/rFXSKpQqUW — buhour (@buhour2) November 11, 2019

Le bus lyonnais caillassé avant le match, Aulas en colère https://t.co/3402StuwIwpic.twitter.com/s85HKh78Rw — Liga Maroc (@laliga_ma) November 11, 2019

وأنهى صاحب الأرض بفضل نجمه غوستافو باييت صاحب الهدفين، سلسلة من خمس هزائم أمام ليون في الدوري، وهي أسوأ سلسلة للنادي المتوسطي أمام فريق من الـ"ليغ1".

وحمل هدف باييت الرقم 4000 في تاريخ مرسيليا الذي بات أول فريق يصل إلى هذا الرقم في الدوري الفرنسي.

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وعرف مرسيليا كيف يحافظ على النقاط الثلاث على الرغم من أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 عقب طرد مدافعه الإسباني ألفارو غونزاليز سوبيرون بعد خطأ على مهاجم ليون موسى ديمبيلي.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق 8 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، فيما تجمد رصيد ليون عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: "أ ف ب"