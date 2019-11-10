 
مباشر

ديبالا يقود "السيدة العجوز" لتجاوز عقبة ميلان (فيديو)

الرياضة

ديبالا يقود
AFP Marco Bertorello
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mp5g

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز ثمين على ضيفه ميلان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ديبالا، الذي شارك بديلا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويتصدر
إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويتصدر "الكالتشيو" مؤقتا (فيديو)

وبهذا الفوز، استعاد يوفنتوس صدارة "الكالتشيو" برصيد 32 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، فيما توقف رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: sportbox

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا