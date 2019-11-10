بعد خيانة زوجته مع زوجة شقيقه.. غيغز يعود للواجهة مع امرأة تصغره بـ15 عاما

كشف تقرير بريطاني عن علاقة عاطفية تجمع أسطورة مانشستر يونايتد ريان غيغز البالغ 45 عاما بامرأة تصغره بـ15 عاما.

وحسب صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن غيغز يواعد هيلين ستيلينغ هولت البالغة 30 عاما، وتعمل "دي جي" وغالبا ما تتواجد في الاحتفالات التي يقيمها نادي مانشستر يونايتد، وتشير الصحيفة إلى إمكانية تعارف الثنائي على بعضهما البعض في إحدى حفلات "الشياطين الحمر".

Ryan Giggs is dating gorgeous model and DJ 15 years his junior https://t.co/Er6UiU5nW8 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 9, 2019

وأعادت الصحيفة للأذهان، قصة خيانة غيغز لزوجته مع زوجة أخيه عام 2011، وهي القضية التي أثارت الرأي العام حينها، وأدت لإنفصاله عن زوجته ووالدة طفلتيه، وانفصال أخيه عن زوجته أيضا.

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ولعب غيغز في صفوف اليونايتد بين عامي 1990 و2014، وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي 13 مرة، ولقب دوري الأبطال مرتين، وكأس الاتحاد 4 مرات، كما حصل على جائزة هدف الموسم 1998/1999، وسجل 168 هدفا خلال 963 مباراة مع "الشياطين الحمر".

المصدر: The Sun