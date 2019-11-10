أتلتيكو مدريد يضيق الخناق على برشلونة وريال مدريد (فيديو)

حقق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على ضيفه إسبانيول 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح إسبانيول باب التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق سيرغي داردر، قبل أن يقلب أتلتيكو الطاولة على ضيفه بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كل من الأرجنتيني أنخيل كوريا وألفارو موراتا وخورخي كوكي في الدقائق 45+1 و58 و90+2 على الترتيب.

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وبهذه النتيجة، حقق أتلتيكو فوزا ثمينا كان بحاجة ماسة له عقب 5 تعادلات في آخر ست مباريات للفريق في "الليغا"، وخسارة أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وصعد للمركز الثالث برصيد 24 نقطة مقلصا الفارق مع المتصدر برشلونة والوصيف ريال مدريد إلى نقطة واحدة، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: وكالات