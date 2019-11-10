ليفربول يقهر السيتي ويغرد بصدارة "البريميرليغ" (فيديو)

عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ12 من "البريميرليغ".

وسجل ثلاثية "الريدز" كل من البرازيلي فابينيو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقائق 6 و13 و51 على الترتيب، فيما سجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 78.

Full back to Full back Salah Boom Goal! #LIVMCIpic.twitter.com/5XKQnzBhth — Just Look at this!👏 (@GucciGazza) November 10, 2019

It's a blowout at Anfield!



Mane gets Liverpool's third and the home side looks like a lock to take the three points!#LIVMCIpic.twitter.com/eTaLD0eete — London's Finest (@LondonsFinestQU) November 10, 2019

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة، موسعا الفارق إلى 9 نقاط مع السيتي (25 نقطة) الذي تراجع إلى المركز الرابع، متأخرا بنقطة عن ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب المركزين الثاني والثالث.

Premier League Table after Matchday 12



1. Liverpool 34

2. Leicester 26

3. Chelsea 26

4. Manchester City 25



#LIVMCIpic.twitter.com/EbuQqFVLD8 — Glint Football (@GlintFootball) November 10, 2019

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المصدر: وكالات