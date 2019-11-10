ليفربول يقهر السيتي ويغرد بصدارة "البريميرليغ" (فيديو)
عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ12 من "البريميرليغ".
وسجل ثلاثية "الريدز" كل من البرازيلي فابينيو والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقائق 6 و13 و51 على الترتيب، فيما سجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 78.
Full back to Full back Salah Boom Goal! #LIVMCIpic.twitter.com/5XKQnzBhth— Just Look at this!👏 (@GucciGazza) November 10, 2019
It's a blowout at Anfield!— London's Finest (@LondonsFinestQU) November 10, 2019
Mane gets Liverpool's third and the home side looks like a lock to take the three points!#LIVMCIpic.twitter.com/eTaLD0eete
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة، موسعا الفارق إلى 9 نقاط مع السيتي (25 نقطة) الذي تراجع إلى المركز الرابع، متأخرا بنقطة عن ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب المركزين الثاني والثالث.
Premier League Table after Matchday 12— Glint Football (@GlintFootball) November 10, 2019
1. Liverpool 34
2. Leicester 26
3. Chelsea 26
4. Manchester City 25
#LIVMCIpic.twitter.com/EbuQqFVLD8
المصدر: وكالات