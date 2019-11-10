بالفيديو.. رأسية صلاح الرائعة تشعل مدرجات "الأنفيلد" خلال قمة "البريميرليغ"
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mp48
سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هدفا رأسيا رائعا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد ضمن الجولة الـ12 من "البريميرليغ".
وسجل صلاح هدفه في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.
SALAAAAAAAAH— Sami 🇲🇷 (@SamiZaiiin) November 10, 2019
Pep in the mud, love to see it #LIVMCIpic.twitter.com/BhSc1o9DZJ
وافتتح البرازيلي فابينيو النتيجة "للريدز" مبكرا في الدقيقة السادسة.
وعزز السنغالي ساديو ماني النتيجة بالهدف الثالث "للريدز" في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.
وسجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 78.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)