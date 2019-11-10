بالفيديو.. رأسية صلاح الرائعة تشعل مدرجات "الأنفيلد" خلال قمة "البريميرليغ"

سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هدفا رأسيا رائعا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد ضمن الجولة الـ12 من "البريميرليغ".

وسجل صلاح هدفه في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

SALAAAAAAAAH

Pep in the mud, love to see it #LIVMCIpic.twitter.com/BhSc1o9DZJ — Sami 🇲🇷 (@SamiZaiiin) November 10, 2019

وافتتح البرازيلي فابينيو النتيجة "للريدز" مبكرا في الدقيقة السادسة.

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وعزز السنغالي ساديو ماني النتيجة بالهدف الثالث "للريدز" في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وسجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة 78.

المصدر: RT