فازت الروسية آنا شيرباكوفا بجائزة "غران بري" في الصين ضمن سلسلة الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات.

واحتلت "أميرة الجليد الساحرة" كما لقبت شيرباكوفا في العديد من التقارير، البالغة من العمر 15 عاما، المركز الأول برصيد 226.04 نقطة، وتلتها اليابانية ساتوكو مياهرا في المرتبة الثانية برصيد 211.18 نقطة، فيما حلت الروسية الأخرى إيليزافيتا توكتاميشيفا في المركز الثالث برصيد 209.10 نقطة.

وقدمت شيرباكوفا عرضا ساحرا خلال العروض الختامية الاستعراضية لجائزة "غران بري" في الصين، حيث جمعت أثناء أداء فقرتها بين الأزياء اليابانية التقليدية وعناصر الثقافة الحديثة، وسط تشجيع كبير من الجمهور.

وبفوز شيرباكوفا بجائزة الصين، تأهلت لنهائي الجائزة الكبرى للتزحلق الفني على الجليد.

وتعرضت شيرباكوفا لموقف طريف من قبل الجماهير التي أغرمت بأدائها، عندما قدم لها أحد الحضور دبا ضخما (لعبة) يزيدها بمرتين، لم تستطع النجمة الروسية الصاعدة أن تحمله لوحدها.

👏🏻 Браво! Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при в Китае, Туктамышева - третьяhttps://t.co/yGTQL0nu6wpic.twitter.com/xhzWW1C6Yg — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 9, 2019

⛸️ Российская фигуристка Щербакова отобралась в Финал Гран-приhttps://t.co/YEo8kYkzsdpic.twitter.com/bYfxIuoWL5 — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 9, 2019

المصدر: يوتيوب+rsport.ria.ru