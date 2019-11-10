آل الشيخ يعلق على لاعب الزمالك السابق وجماهير الأهلي

أبدى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، استعداده لضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالي، لصفوف الأهلي المصري.

وعلق آل الشيخ على طلب أحد جماهير الأهلي التي تواجدت معه خلال فيديو بثه مباشرة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، بالتعاقد مع كهربا، قائلا له: "لو عايزين كهربا في دقيقتين يجي، بس الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة يوافقوا بس، ومسافة السكة ويكون كهربا موجود".

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وكان كهربا انتقل إلى فريق أفيس المنافس في الدوري البرتغالي، في صفقة انتقال حر مستغلا نهاية عقده مع الزمالك إلا أن إدارة القلعة البيضاء رفضت إرسال البطاقة الدولية للاعب بداعي استمرار عقده.

ويلعب صاحب الـ25 عاما في صفوف أفيس منذ بداية الموسم الحالي بعدما قامت إدارة النادي البرتغالي باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب.

وسبق وأن كشف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق ، موقف القلعة الحمراء من التعاقد مع كهربا، مؤكدا أن ناديه لم يفاوض اللاعب بعد.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"