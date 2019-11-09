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بايرن ميونخ يكتسح دورتموند برباعية نظيفة في "البوندسليغا"

الرياضة

بايرن ميونخ يكتسح دورتموند برباعية نظيفة في
Globallookpress Renate Feil/M.i.S. via www.imago
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اكتسح بايرن ميونخ ضيفه بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وجاءت أهداف العملاق البافاري، عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، وسيرجي جنابري، وماتس هوميلز بالخطأ في مرماه، في الدقائق 17، 47، 76 و80.

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وبهذا الفوز، وصل البايرن للنقطة 21 وصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد دورتموند عند 19 نقطة، في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

المصدر: sportbox

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