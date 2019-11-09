تشيلسي يصعد لوصافة "البريميرليغ" بهدفين في شباك كريستال بالاس (فيديو)

حقق تشيلسي انتصارا ثمينا على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

Chelsea have won six consecutive Premier League games in a row for the first time since May 2017 under Antonio Conte.



They won the title that season. 😉 pic.twitter.com/TfofbDwZeY — Squawka Football (@Squawka) November 9, 2019

وسجل هدفي تشيلسي، تامي أبراهام والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 52 و79 على الترتيب.

وبهذا الفوز، حقق "البلوز" انتصاره السادس تواليا في الدوري الممتاز، رافعا رصيده إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى وصافة الترتيب بشكل مؤقت، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر ونقطة أمام سيتي حامل اللقب، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.

6Wins in a Row ✅

2nd on the Table ✅

Clean Sheet ✅

No players bought this Season 😍

Your favorite club cannot relate tho Awon Lamentation Fc😂😂



WE ARE CHELSEA 💙💙💙💙💙 #CHECRY#EPL@ChelseaFC Weldone 👏🏾👏🏾👏🏾💃🏾💃🏾💃🏾 pic.twitter.com/0UA41MWcDo — YOUR FAVORITE GIRL😘😍..💉CFC LOVER💙 (@lizzyqu33n) November 9, 2019

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المصدر: وكالات