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تشيلسي يصعد لوصافة "البريميرليغ" بهدفين في شباك كريستال بالاس (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يصعد لوصافة
AFP Adrian DENNIS
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حقق تشيلسي انتصارا ثمينا على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي تشيلسي، تامي أبراهام والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 52 و79 على الترتيب.

وبهذا الفوز، حقق "البلوز" انتصاره السادس تواليا في الدوري الممتاز، رافعا رصيده إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى وصافة الترتيب بشكل مؤقت، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر ونقطة أمام سيتي حامل اللقب، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع.

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المصدر: وكالات

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