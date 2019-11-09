دينامو موسكو يهزم روبين قازان في عقر داره (فيديو)

تغلب دينامو موسكو على مضيفه روبين قازان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ16 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين دينامو بالفضل بالفوز للاعبه سيباستيان شيمانسكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وأكمل كل من الفريقين اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد ألكسندر زويف من روبين في الدقيقة 45، وإيفان أورديتس من دينامو في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز، رفع دينامو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ11، فيما توقف رصيد روبين عند 17 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru