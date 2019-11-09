حقيقة اتصال فينغر والمنصب الشاغر لتدريب بايرن

ناقض المدرب الفرنسي أرسين فينغر رواية بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بتأكيده أن الأخير هو من تواصل معه بداية لمعرفة ما إذا كان راغبا في تولي تدريبه خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش.

وكان النادي البافاري المتوج بلقب الدوري الألماني في المواسم 7 الأخيرة، قد أشار هذا الأسبوع إلى أنه رفض عرضا من المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي، للإشراف عليه في أعقاب إعفاء كوفاتش من منصبه على خلفية النتائج السيئة.

لكن المدرب البالغ 70 عاما أكد الجمعة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التي يعمل لصالحها كمحلل للمباريات، أن الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه هو من بادر إلى التواصل معه وعرض عليه تدريب الفريق وبدوره طلب مهلة لمدة أسبوع من أجل الرد.

وتابع: "ماذا حصل؟ طرح اسمي بشكل مفاجئ، من دون أن تكون لي أي علاقة بذلك. بعد ظهر الأربعاء، اتصل بي رومينيغه، ولم أكن قادرا على الرد على اتصاله. من باب التهذيب، عاودت الاتصال به، وكان في سيارته متجها إلى مباراة بايرن ضد أولمبياكوس" اليوناني في الجولة 4 لمنافسات دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها بايرن بثنائية نظيفة.

وواصل: "تحدثنا لبعض الوقت، أربع أو خمس دقائق، وسألني عما إذا كنت مهتما لأنهم يبحثون عن مدرب، وأجبته لم أفكر بالموضوع، أحتاج إلى بعض الوقت للتفكير بالموضوع"، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على التواصل مجددا "الأسبوع المقبل".

Är Arsène Wenger aktuell för Bayern München? Tränarprofilen påstår att klubben pratar osanninghttps://t.co/TtkDfYIeng — Yle Sporten (@YleSporten) ٩ نوفمبر ٢٠١٩

إقرأ المزيد

وطرح اسم فينغر من ضمن آخرين مثل الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدرب السابق ليوفنتوس، والبرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي. وأبدى آخرون طرحت أسماؤهم، عدم اهتمامهم بالمنصب على الأقل في المدى المنظور، كالألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، والهولندي إريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام.

المصدر: "أ ف ب"