 
مباشر

بالفيديو.. لاعب يهشم زجاج سيارته أثناء التدريب

الرياضة

بالفيديو.. لاعب يهشم زجاج سيارته أثناء التدريب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/motw

لم يكن بيرس سويني لاعب إكسترا سيتي والذي يلعب في الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية محظوظا أثناء حصة تدريبية لفريقه، حيث تسبب بأضرار مادية لسيارته بإحدى تسديداته القوية.

وقام سويني بإرسال كرة قوية تخطت حدود الملعب لتصل موقف السيارات الجانبي، لكن سوء الحظ قاد الكرة لترتطم بالزجاج الأمامي لسيارته.

إلا أن اللاعب لم يفقد روح الدعابة، إذ قام بنشر مقطع مصور لكرته المنحوسة قبل أن تهشم زجاج سيارته على حسابه الرسمي في "تويتر" وعلق على الفيديو: "كرة غير ناجحة... أقسم بذلك، يوم خميس سعيد للجميع".

إقرأ المزيد
لاعب يُطرد بعد ركله دجاجة حتى الموت (فيديو)
لاعب يُطرد بعد ركله دجاجة حتى الموت (فيديو)

المصدر: caughtoffside.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا