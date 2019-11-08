تغريم وإيقاف مهاجم كلوب بروج بعد إهداره ركلة جزاء في دوري الأبطال (فيديو)

تعرض السنغالي مباي دياني مهاجم كلوب بروج البلجيكي لغرامة مالية واستبعاد من التشكيلة بعد أن أهدر ركلة جزاء خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان 1-0 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحصل بروج على ركلة جزاء في الدقيقة 76 بعد تدخل من تياغو سيلفا لاعب سان جيرمان ضد دياني خلال المباراة التي جمعت الفريقين في باريس أول أمس ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم دياني لتسديد الركلة بدلا من أن يتركها لزميله هانز فاناكن كما كان مقررا في حال احتسبت ركلة جزاء لمصلحة الفريق البلجيكي.

لكن كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان تصدى للكرة بنجاح ليكلف دياني فريقه نقطة ثمينة كان يحتاجها لتعزيز موقعه في المجموعة التي يملك فيها نقطتين فقط بعد أربع مباريات.

Navas saving a pen and you all thought he came here to finish his career. My goalkeeper. pic.twitter.com/hw9ozsV45D — Galu (@PSGalu) November 6, 2019

وفرض النادي غرامة على دياني البالغ 28 عاما، واستبعد من تشكيلة الفريق في مباراة بالدوري البلجيكي الأحد أمام أنتويرب. وقال المدرب فيليب كليمو إنه لم يقرر بعد ما إذا كان دياني سيواصل اللعب مع الفريق مستقبلا أم لا.

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وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "كان خطأ ساذجا أثر بشكل مباشر على النتيجة. اعترضنا جميعا على ما حدث، هذا النوع من الأحداث يثير المشاعر. حدثت مواجهة في غرفة الملابس بعد ذلك، لكنها كانت مواجهة لفظية وليست بدنية. أدرك دياني أنه ارتكب خطأ ولم يجادل".

وأكد كليمو على الحاجة لفرض عقوبة صارمة وأن مستقبل دياني، المنتقل على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، مع الفريق سيعتمد على رد فعله خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: رويترز