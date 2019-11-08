كروس يتوج بجائزة لاعب العام في ألمانيا (فيديو وصور)

توج النجم الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة لاعب العام في ألمانيا المقدمة من مجلة "جي كيو" العالمية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كروس حصل على جائزة لاعب العام في ألمانيا في حفل خاص أقيم مساء أمس الخميس في العاصمة الألمانية برلين.

وقام كروس بنشر صورته عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام: والتي التقطت له في الحفل خلال استلام الجائزة، وعلق عليها قائلا: "ليلة رائعة، أنا سعيد جدا بهذه الجائزة".

ويلعب كروس دورا كبيرا في محاولات ريال مدريد لاستعادة مستواه المميز من جديد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد انطلاقة موسم متواضعة.

وشارك كروس في انتصار ريال مدريد الكاسح على غلطة سراي 6-0 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أول أمس.

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المصدر: وكالات