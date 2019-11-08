تداول عشاق كرة المضرب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريبا، جرت أحداثه خلال مباراة الكندية كاترين سيبوف، والأمريكية أليسيا باركس في ثمن نهائي بطولة ITF في مدينة لاس فيغاس.

وعقب انتهاء اللقاء بفوز سيبوف بمجموعتين نظيفتين 6-0 و7-6، صرخت الكندية احتفالا بالفوز، فيما رمت باركس مضربها بجانب الملعب، واتجهت اللاعبتان للشبكة لمصافحة بعضهما البعض كما جرت العادة في ملاعب الكرة الصفراء بعد نهاية المباريات.

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وبعد أن تصافحتا، بدأت باركس بشكل مفاجئ بتوجيه ألفاظ سيئة بحق سيبوف، قبل أن تتجاوز الأمريكية نصف الملعب المخصص لها وتبدأ بتوجيه الركلات واللكمات لمنافستها التي ردت بالمثل قبل أن يبعدهما حكام المباراة في لقطة نادرة الحدوث في ملاعب كرة المضرب.

وتحدثت باركس بعد المباراة، بأن السبب وراء ثورة غضبها كان لأن سيبوف قامت بالضغط على يدها بقوة مفرطة أثناء المصافحة.

كما ركز بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على والد باركس الذي ظهر في الفيديو يحاول اقتحام أرضية الملعب ليساند ابنته أثناء العراك، ولكنه سقط أثناء محاولته اجتياز السياج منخفضة الارتفاع.

المصدر: eurosport.ru