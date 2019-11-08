بلاتيني يطالب "اليويفا" بمتأخرات رواتب ومكافأة وأتعاب محاماة

طالب الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الفرنسي ميشيل بلاتيني الجمعة الاتحاد القاري بسداد متأخرات الرواتب ومكافأة "منصوص عليها في عقده" وكذلك دفع أتعاب محاماة.

وبحسب مصادر مقربة من الملف، فإن بلاتيني الذي انتهت عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات في أوائل أكتوبر الماضي، طالب بنحو 7,2 مليون يورو بينها 5,5 مليون يورو متأخرات رواتب، وهي أرقام لم يؤكدها الرئيس السابق للاتحاد القاري.

كما طالب بمكافأة قدرها 1,8 مليون يورو "لمساهمته في نجاح كأس أوروبا 2016 الذي استضافته فرنسا"، ودفع 636 ألف يورو أتعاب محامين، بالإضافة إلى متأخرات الرواتب "للفترة من 2016 إلى 2019".

واعتبر بلاتيني أن المبالغ التي يتم تداولها "خاطئة"، وفقا لتصريحاته للوكالة الفرنسية.

وأضاف بلاتيني: "كان المدير المالي لـ"اليويفا" مطالبا بدفع المكافأة لرئيس الاتحاد بخصوص تنظيم كأس أوروبا".

وأشار إلى أنه: "بالنسبة لأتعاب المحامين، فالمسألة تعود إلى الوقت الذي كنت فيه رئيسا ووعد الاتحاد الأوروبي بدفعها".

UEFA : le sacré pactole réclamé par Michel Platini https://t.co/K63MRT2zOo — Foot Mercato (@footmercato) ٨ نوفمبر ٢٠١٩

إقرأ المزيد

وأوقف بلاتيني البالغ 64 عاما، والذي ترأس الاتحاد القاري بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لـ8 أعوام في منتصف ديسمبر 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى 4 سنوات في العام التالي.

ويأتي ذلك بسبب قبول بلاتيني دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1,8 مليون يورو، عن عمل استشاري قام به عام 2002 للرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" السويسري جوزيف بلاتر الموقوف بدوره 6 أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.

وانتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في 6 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين أوضح بلاتيني الذي ترشح سابقا لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا"، أنه سيعود لعالم كرة القدم.

المصدر: "أ ف ب"