 
مباشر

موهبة اليونايتد يدخل تاريخ "الشياطين الحمر" برقم استثنائي (فيديو)

الرياضة

موهبة اليونايتد يدخل تاريخ
AFP ROSLAN RAHMAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mol4

خطف ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأنظار في ملعب "أولد ترافورد" خلال مواجهة فريقه لبارتيزان بلغراد الصربي الخميس في رابع جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وافتتح غرينوود التسجيل لفريقه عند الدقيقة الـ22، بعد أن تلاعب بأحد مدافعي الفريق الضيف، قبل أن يهز شباك الفريق المنافس، وصنع الثاني لزميله أنتوني مارسيال في الدقيقة 33، قبل أن ينجح في تقديم كرة حاسمة لزميله ماركوس راشفورد، ويساهم بهدف فريقه الثالث عند الدقيقة 49.

إقرأ المزيد
الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يقسو على بارتيزان بثلاثية ويتأهل لدور الـ 32
الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يقسو على بارتيزان بثلاثية ويتأهل لدور الـ 32

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن غرينوود بعمر 18 عاما و37 يوما، بات أصغر لاعب يسجل ويصنع الأهداف في مباراة واحدة بالبطولات الأوروبية  في تاريخ مانشستر يونايتد.

وكان اللاعب الذي جدد عقده مع الفريق في أكتوبر الماضي لمدة 4 سنوات، مع خيار التمديد لموسم آخر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"قبر التطهير".. تجربة تعليمية مثيرة في جامعة هولندية