موهبة اليونايتد يدخل تاريخ "الشياطين الحمر" برقم استثنائي (فيديو)

خطف ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الأنظار في ملعب "أولد ترافورد" خلال مواجهة فريقه لبارتيزان بلغراد الصربي الخميس في رابع جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وافتتح غرينوود التسجيل لفريقه عند الدقيقة الـ22، بعد أن تلاعب بأحد مدافعي الفريق الضيف، قبل أن يهز شباك الفريق المنافس، وصنع الثاني لزميله أنتوني مارسيال في الدقيقة 33، قبل أن ينجح في تقديم كرة حاسمة لزميله ماركوس راشفورد، ويساهم بهدف فريقه الثالث عند الدقيقة 49.

The turn 🔥 The nutmeg 😱



Mason Greenwood looking like something special 🤩pic.twitter.com/5mHtIoUGlq — Goal (@goal) ٨ نوفمبر ٢٠١٩

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ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن غرينوود بعمر 18 عاما و37 يوما، بات أصغر لاعب يسجل ويصنع الأهداف في مباراة واحدة بالبطولات الأوروبية في تاريخ مانشستر يونايتد.

وكان اللاعب الذي جدد عقده مع الفريق في أكتوبر الماضي لمدة 4 سنوات، مع خيار التمديد لموسم آخر.

المصدر: وكالات