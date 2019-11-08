بعد الإصابة المروعة.. أول ظهور لغوميز (فيديو)

خرج البرتغالي أندريه غوميز نجم إيفرتون الإنجليزي على حساباته في مواقع التواصل ليتحدث للمرة الأولى منذ إصابته المروعة التي صدمت عالم كرة القدم وخضوعه لعملية جراحية ناجحة.

وفي فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل، قال غوميز البالغ 26 عاما: "كما تعلمون كل شيء سار بشكل جيد.. أنا في منزلي وبين عائلتي وأريد شكركم جميعا على دعمكم ورسائلكم والطاقة الإيجابية التي منحتموني إياها".

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وكان قد أعلن البرتغالي ماركو سيلفا مدرب إيفرتون الخميس على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المواجهة المنتظرة أمام ساوثمبتون السبت في الدوري الممتاز، أن مواطنه غوميز، يمكن أن يعود إلى الملاعب هذا الموسم.

وقال سيلفا: "ليس من السهل تحديد موعد معين لعودته، ما يدور في ذهننا بحسب تعليمات أعضاء الفريق الطبي، هو أنه من الممكن رؤية أندريه وهو يلعب مجددا هذا الموسم" الذي ينتهي في مايو المقبل.

وتابع: "من الواضح، أن هذا ليس شيئا مؤكدا بنسبة 100 بالمئة، ولكن لدينا فرصة جيدة لذلك، هو قوي، وهذا أمر مؤكد، وسيكون أقوى كلاعب".

وكان غوميز قد تعرض لإصابة السبت الماضي في مواجهة فريقه ضد توتنهام الأحد 1-1، بعدما عرقله الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين مهاجم "السبيرز"، وأدى لاصطدامه بزميل الأخير العاجي سيرج أورييه وتعرض بعدها لكسر في الكاحل.

وأثارت الإصابة حالة من الذهول والصدمة لدى اللاعبين، أكانوا زملاء البرتغالي أو حتى سون ولاعبين آخرين في توتنهام نظرا لهول الإصابة القاسية.

المصدر: وكالات