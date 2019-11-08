رغم أزمة الملهى الليلي.. مدرب منتخب إنجلترا يستدعي ماديسون

استدعى غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا جيمس ماديسون لمواجهتي الجبل الأسود وكوسوفو بتصفيات بطولة أوروبا، رغم الجدل حول ذهابه لأحد الملاهي الليلية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وعاد ماديسون لاعب وسط ليستر سيتي ، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية إلى منزله بسبب وعكة صحية حينما كان ضمن تشكيلة المنتخب الشهر الماضي.

وشوهد اللاعب البالغ 22 عاما في ملهى ليلي في وقت كانت فيه إنجلترا تتلقى أول خسارة لها في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمام المضيفة التشيك، مما فتح الباب أمام سيل من الانتقادات الإعلامية اللاذعة تجاه تصرف اللاعب.

وقال ساوثغيت إنه لا يوجد شك في أن ماديسون طلب العودة لمنزله لكنه أضاف أنه ليس من الحكمة ذهابه إلى الملهى الليلي.

'You want to be high-performance, low-maintenance'



Gareth Southgate urges James Maddison to do his talking on the pitch after being given second chance following controversial casino visit after his last withdrawal | @Ian_Ladyman_DMhttps://t.co/0Aj13KTKy2pic.twitter.com/uldGLI7oka — MailOnline Sport (@MailSport) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

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وأضاف مدرب إنجلترا: "أعدناه إلى المنزل لأنه كان مريضا، لم يكن في صالحه سفره مع باقي الفريق، لذلك أي حديث بشأن اختيار اللاعب العودة لمنزله لأنه أراد الابتعاد عن الفريق غير عادل، ليس قرارا صائبا ذهابه إلى الملهى الليلي".

وتابع :"عندما تكون لاعبا في المنتخب الإنجليزي فالأمر يختلف، كل شخص يملك هاتفا بكاميرا ويدرك أنه يمكنه أن يجني الأموال من بيع هذه الصور، نحن نسانده لأننا اخترناه ضمن التشكيلة، يحتاج للقتال من أجل حجز مقعد في الفريق مثل أي لاعب".

وعاد مدافع مانشستر سيتي جون ستونز إلى التشكيلة على حساب مايكل كين لاعب إيفرتون الذي عانى في براغ.

ولم يتم استدعاء ظهير أيمن مانشستر سيتي كايل ووكر مرة أخرى حيث يعتمد ساوثغيت على ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول وكيران تريبيير لاعب أتليتيكو مدريد في هذا المركز.

المصدر: "رويترز"