الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يقسو على بارتيزان بثلاثية ويتأهل لدور الـ 32

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي بعد تغلبه اليوم، على ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة.

وسجل ثلاثية "الشياطين الحمر" ماسون جرينوود وأنطوني مارسيال وماركوس راشفورد في الدقائق 22 و33 و49 على الترتيب.



وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة 12، بينما تجمد رصيد بارتيزان عند 4 نقاط في المركز الثالث.

المصدر: وكالات