إشبيلية يقسو على ديديلانج ويبلغ دورالـ32 للدوري الأوروبي

اكتسح إشبيلية الإسباني، مضيفه ديديلانج اللوكسمبورغي بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل خماسية إشبيلية، منير الحدادي "هاتريك" والإسرائيلي مؤنس دبور هدفين، بينما جاء هدفا دوديلانج عن طريق دانيل دسيناني.

وبهذا الفوز، ضمن إشبيلية التأهل للدور التالي من المسابقة بعد تصدره للمجموعة برصيد 12 نقطة، يليه أبويل نيقوسيا القبرصي وكاراباخ الأذري، ولكل منهما 4 نقاط، بينما يحتل ديديلانج المركز الأخير بثلاث نقاط.

المصدر: وكالات