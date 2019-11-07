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احتجاز مشجعين لتسيسكا في بودابست والسفارة الروسية تتحرك للإفراج عنهم

الرياضة

احتجاز مشجعين لتسيسكا في بودابست والسفارة الروسية تتحرك للإفراج عنهم
Sputnik Алексей Куденко
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أعلنت السفارة الروسية في بودابست، احتجاز السلطات الهنغارية لعدد من مشجعي نادي تسيسكا موسكو الذين قدموا لمؤازرة فريقهم أمام فريق فرينكفاروزي الهنغاري في الدوري الأوربي لكرة القدم.

ونشرت السفارة الروسية بيانا، تؤكد فيه سعيها للإفراج عن المواطنين الروس (مشجعي تسيسكا)، بعد احتجازهم نتيجة اشتباكات بينهم وبين مشجعي نادي فرينكفاروزي الهنغاري.

ويحل تسيسكا موسكو ضيفا اليوم على فرينكفاروزي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لمسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: RusEmbHungary/twitter

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