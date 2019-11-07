احتجاز مشجعين لتسيسكا في بودابست والسفارة الروسية تتحرك للإفراج عنهم

أعلنت السفارة الروسية في بودابست، احتجاز السلطات الهنغارية لعدد من مشجعي نادي تسيسكا موسكو الذين قدموا لمؤازرة فريقهم أمام فريق فرينكفاروزي الهنغاري في الدوري الأوربي لكرة القدم.

ونشرت السفارة الروسية بيانا، تؤكد فيه سعيها للإفراج عن المواطنين الروس (مشجعي تسيسكا)، بعد احتجازهم نتيجة اشتباكات بينهم وبين مشجعي نادي فرينكفاروزي الهنغاري.

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7 ноября в преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами. Ряд росграждан был задержан венгерский полицией. Консотдел Посольства работает над скорейшим освобождением задержанных. pic.twitter.com/TtgoC4LsOr — Russian Embassy, HU (@RusEmbHungary) November 7, 2019

ويحل تسيسكا موسكو ضيفا اليوم على فرينكفاروزي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة لمسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: RusEmbHungary/twitter