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روسيا تتأهل لنصف نهائي كأس القارات لكرة القدم الشاطئية (فيديو وصور)

الرياضة

روسيا تتأهل لنصف نهائي كأس القارات لكرة القدم الشاطئية (فيديو وصور)
DubaiSC/twitter
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تأهل المنتخب الروسي إلى نصف نهائي كأس القارات لكرة القدم الشاطئية 2019، رغم خسارته أمام نظيره الإيراني في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية.

وحسم المنتخب الإيراني المباراة بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، ليترافق المنتخبان إلى نصف نهائي البطولة.

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وبهذا الفوز، تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الثانية، وسيواجه في نصف النهائي نظيره الإماراتي وصيف المجموعة الأولى، فيما يواجه المنتخب الروسي وصيف المجموعة الثانية نظيره الإسباني في نصف النهائي الثاني.

وتستضيف دبي الإماراتية البطولة بالفترة بين 5 و9 نوفمبر الجاري.

المصدر: championat.com

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