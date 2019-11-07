موسكو: المحادثات خلال المؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات كانت إيجابية

قال وزير الرياضة الروسي، بافل كولوبكوف، إن المحادثات خلال المؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات بمشاركة ممثلين عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واليونيسكو كانت إيجابية.

وتابع كولوبكوف للصحفيين: "كنا على تواصل دائم مع ممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) خلال العام الجاري، ومع ممثلين عن اليونيسكو، وناقشنا القضايا المتعلقة بامتثال الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا)، وقضية قاعدة البيانات المقدمة من مختبر موسكو، والقضايا المتعلقة بتوفير العينات. أعتقد أن الاجتماعات جرت على ما يرام، وأتوقع نتيجة جيدة".

🗣️ Колобков о контактах с WADA: считаю, оба заседания прошли неплохоhttps://t.co/kQEHlgPPQUpic.twitter.com/CW6OjHOGmC — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 7, 2019

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وأضاف كولوبكوف: "كانت هناك أسئلة حول تباين قواعد البيانات المقدمة من قبل مختبر موسكو، وأجاب خبراؤنا على جميع أسئلة (وادا)، وأعتقد أن جميع الإجابات كانت مقنعة، كما تم توفير مجموعة كبيرة من البيانات يبلغ حجمها 4 تيرابايت. وتلقينا ثمانية أسئلة جديدة".

ويعقد المؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات بين 5 و7 نوفمبر الجاري في مدينة كاتوفيتشي البولندية.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد رفعت في 20 سبتمبر 2018 الإيقاف المفروض على الوكالة الروسية والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2015، لكنها أرفقت قرارها بشروط قاسية بينها ما يتعلق باستعادة الملايين من البيانات المسجلة في مختبر موسكو بين عامي 2011 و2015.

المصدر: rsport.ria